Фетисов об отмененном голе в ворота США: было касание клюшкой

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался по поводу поражения национальной сборной России в полуфинальной матче молодежного чемпионата мира 2019 с командой США.

«Жаль, что наши ребята проиграли, могли выиграть и спокойно выйти в финал. Где-то не повезло. В эпизоде с отменённым голом в ворота США, как мне показалось, было даже касание клюшкой в последний момент. Но что теперь можно сделать? Уже ничего», — передает слова бывшего хоккеиста «Чемпионат.com».

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Фетисов также прокомментировал поведение капитана команды Клима Костина после матча.

«Скорее всего это эмоции.Понятно, что обидно, были какие-то ожидания. Но хоккей – это игра мужиков. Нужно найти в себе силы для того, чтобы принять эту ситуацию такой, какая она есть», — добавил он.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поведение капитана молодежной сборной России Клима Костина в полуфинальном матче чемпионата мира.