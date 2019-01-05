Моуринью отказался возглавить португальский клуб

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Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» отказался возглавить португальскую «Бенфику», сообщает «Советский спорт».

По информации испанского издания As, португальский специалист отклонил предложение возглавить клуб, так как возвращение в родную страну не входит в его планы на ближайшее будущее.

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Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года и за время работы в клубе выиграл с ним три трофея. Ранее «особенный» работал в мадридском «Реале», лондонском «Челси», миланском «Интере» и португальском «Порту».

В нынешнем сезоне «Бенфика» занимает четвертое место в таблице чемпионата Португалии, набрав в 15 матчах 32 очка.

Ранее сообщалось, что «Интер» заинтересован в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга.