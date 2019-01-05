Медведев пробился в финал турнира в Брисбене
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в австралийском Брисбене, обыграв представителя Франции Жо-Вильфреда Цонга, сообщает «Советский спорт».
Матч продолжался 1 час и 24 минуты. Россиянин за это время выполнил десять подач навылет и допустил всего одну двойную ошибку. Его соперник совершил 17 эйсов и допустил две двойные. Это была первая встреча теннисистов между собой.
В финальном матче соревнований Медведвев сыграет против Кей Нисикори, который в своем полуфинале нанес поражение французу Жереми Шарди. Призовой фонд турнира составляет более чем $500 тысяч.
Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира в Шэньчжэне.
Теннис. Брисбен. Полуфинал
Даниил Медведев (Россия) — Жо-Вильфред Цонга (Франция) — 7:6, 6:2