Медведев пробился в финал турнира в Брисбене

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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в австралийском Брисбене, обыграв представителя Франции Жо-Вильфреда Цонга, сообщает «Советский спорт».

Матч продолжался 1 час и 24 минуты. Россиянин за это время выполнил десять подач навылет и допустил всего одну двойную ошибку. Его соперник совершил 17 эйсов и допустил две двойные. Это была первая встреча теннисистов между собой.

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В финальном матче соревнований Медведвев сыграет против Кей Нисикори, который в своем полуфинале нанес поражение французу Жереми Шарди. Призовой фонд турнира составляет более чем $500 тысяч.

Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира в Шэньчжэне.

Теннис. Брисбен. Полуфинал

Даниил Медведев (Россия) — Жо-Вильфред Цонга (Франция) — 7:6, 6:2