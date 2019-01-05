Шипулин займется новым видом спорта

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Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший о завершении карьеры, будет готовиться к участию в лыжных марафонах под руководством личного тренера Андрея Крючкова, передает ТАСС.

«В качестве тренера я не продолжу работу, хотя у меня остается работа, связанная со спортом высших достижений. Но я надеюсь, что Антон не откажется от марафонов. Если будет бегать, то как его личный тренер я бы хотел продолжить с ним работу», — сказал специалист.

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Крючков рассказал, что готов работать со спортсменом не только когда речь идет о подготовке к чемпионату мира или Олимпийским играм, но и когда впереди региональные соревнования.

Шипулин отмечал, что будет выступать в таких соревнованиях по лыжным гонкам, как «Европа - Азия» и Югорский марафон.

Ранее победитель «Тур де Ски» 2013 года, олимпийский чемпион Александр Легков оценил шансы лыжника Сергея Устюгова на первое место по итогам многодневки.