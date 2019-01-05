Овечкин установил личный рекорд

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ)«Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лед во встрече с «Даллас Старз», сыграв таким образом 204-й матч подряд и установив личный рекорд, сообщает «Советский спорт».

Последний раз россиянин пропускал игру НХЛ в сезоне - 2015/16.

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Вчера, 4 января, нападающему покорилась планка в 30 голов. Овечкин стал шестым игроком, который забросил не менее 30 шайб в течение 14 сезонов. Рекордсменом по этому показателю является Майк Гартнер — у него 17 таких сезонов.

На счету россиянина теперь 46 баллов. Он забросил 30 шайб и отдал 14 результативных передач.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением об игре капитана команды.