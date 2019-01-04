Стало известно место проведения финала Гран-при по фигурному катанию в 2019 году

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Финал Гран-при по фигурному катанию в 2019 году состоится в Турине (Италия), передает «Советский спорт».

Как сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU), совет организации принял решение предварительно назначить принимающей финал Гран-при стороной Итальянскую федерацию ледовых видов спорта (FISG).

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Отмечается, что турнир пройдет с 5 по 8 декабря 2019 года в ледовом дворце «Палавела» в Турине.

Финал Гран-при 2018 года состоялся в Ванкувере.