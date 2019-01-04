Романцев высказался о скандале с участием Кокорина и Мамаева

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о скандале с участием нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«На мой взгляд, здесь происходит что-то показное. Адвокаты, следователи, прокуроры, опять же эти программы на телевидении. Ну пацаны же, я немного их знаю, они порядочные люди, которые перебрали, накуролесили. Сложно даже дать оценку их действиям, в советское время — это 15 суток, не больше, а сейчас — тюрьма», - цитирует Романцева ТАСС.

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«Назначьте им большой штраф, отправьте подметать улицы, дайте им метлу в руки и, если хотите поснимать — снимайте, как они улицы подметают. Отсидят положенные 15 суток, и отпустите их. Они в футбол должны играть», — отметил специалист.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда продлить арест футболистов.