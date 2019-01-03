«ПСЖ» хочет купить двух футболистов «Аякса»

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Французский «ПСЖ» предложил амстердамскому «Аяксу» €150 млн за голландцев Френки де Йонга и Матейса де Лигта, сообщает «Советский спорт».

Парижский клуб готов заплатить €80 млн. за полузащитника де Йонга и €70 млн. за капитана команды де Лигта.

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На обоих игроков кроме топ-клуба из Франции претендует каталонская «Барселона». Однако, руководство испанского клуба не намерено перебивать предложение «ПСЖ» и продолжит следить за ситуацией.

В нынешнем сезоне Эридивизи на счету де Лигта два мяча в 16 матчах, а де Йонг в 15 встречах забил три мяча.

Парижане занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 47 очков. «Барселона», набрав 37 очков также возглавляет таблицу своего чемпионата. Обе команды пробились в стадию плей-офф Лиги Чемпионов.

Ранее сообщалось, что руководство туринского «Ювентуса» заинтересовано в приобретении французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.