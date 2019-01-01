Сборная России по футболу поздравила фанатов с Новым годом

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Футболисты сборной России поздравили страну и болельщиков национальной команды с Новым годом, сообщает «Советский спорт».

Пресс-служба команды опубликовала видео, на котором нападающий Антон Заболотный («Зенит»), полузащитник Юрий Газинский («Краснодар») и вратарь Антон Шунин («Динамо») обратились к фанатам с теплыми пожеланиями.

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«С Новым годом, друзья! Желаю в новом году здоровья побольше, счастья, любви. Болейте за нас», — сказал Заболотный.

«Поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и всего самого наилучшего», — слова Газинского.

«Хочу поздравить вас с Новым годом. Пожелать здоровья, счастья, любви, семейного благополучия. И пусть хотя бы одно желание сбудется в Новом году», — дополнил партнеров по сборной Шунин.

Ранее в новогоднем обращении Кононова нашли отсылку к скандалу с Глушаковым.