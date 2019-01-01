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Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл бронзу на третьем этапе «Тур де Ски», сообщает «Советский спорт».

В швейцарском Вал-Мюстере закончилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски».

Устюгов показал результат 3.06,85. Он отстал от победителя забега, представителя Норвегии Йоханнеса Клэбо (3.03,78), на 3,07 секунды. Итальянец Федерико Пеллегрино стал серебряным призером, его время — 3.06,13.

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При этом Устюгов всего лишь на 0,01 секунды опередил француза Ричарда Жува. Третье место россиянина зафиксировал фотофиниш.

Ранее шведский лыжник высказался о допинге в российском спорте.