Макгрегор не был впечатлен победой Мейвезера
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о победе боксера Флойда Мейвезера-младшего над Теншином Насукавой, передает «Советский спорт».
Поединок прошел в Японии. Бой не засчитывался в официальные хроники. Мейвезер нокаутировал японского спортсмена в первом раунде.
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По словам Мейвезера он заработал за этот бой $9 млн.
«Эти $9 млн не удержат тебя в топе моего списка надолго, паренек», — написал Макгрегор, однако точно не указал, что обращается к боксеру.
Ранее сообщалось, что Мейвезер не намерен возвращаться в бокс.