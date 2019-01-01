Российский тренер считает судейство на МЧМ слабым

<img src="//img.gazeta.ru/files3/95/12116095/RIAN_5746154.HR-pic905-895x505-32531.jpg">

Тренер Андрей Назаров подвел итоги матча между Россией и Канадой в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею, передает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян. Назаров отметил, что на этом турнире откровенно слабое судейство.

Реклама

«Я слежу за играми молодежного чемпионата мира и могу сказать, что на нынешнем турнире откровенно слабое судейство. Именно отсюда все эти канадские симуляции и падения, о которых говорит тренер сборной России Валерий Брагин. Подобные эпизоды должны строгим образом пресекаться, а канадцы пользуются слабым судейством и начинают, говоря по-русски, борзеть.

Сам матч Россия – Канада мне понравился. Яркая игра, запоминающаяся победа. Хочу поздравить всю российскую сборную с хорошей победой, всех зрителей и читателей – с наступившим Новым годом. Продолжаем болеть за нашу команду, впереди все самые важные и интересные встречи», — заявил Назаров.

Ранее известный хоккеист отметил индивидуальное мастерство россиян в матче с Канадой.