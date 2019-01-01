«Челси» получил рекордный доход

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Английский «Челси» опубликовал финансовый отчет за сезон-2017/18, сообщает «Советский спорт».

Стоит отметить, что лондонский клуб обновил собственный рекорд прибыли.

Доход «Челси» вырос с €397 млн до €487 млн (на 22,7 процентов). Впервые команда перешагнула отметку в £400 млн (€440 млн). Благодаря продаже футболистов на €124 млн клуб получил наибольшую чистую прибыль в своей истории — €68,1 млн.

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Также доход увеличился благодаря трансляциям. Они возросли с €45,8 млн до €224 млн. Это связано с участием команды в еврокубках.

Такие результаты полностью соответствуют финансовому фейр-плей УЕФА.

Ранее игрок «Челси» Канте подвел итоги матча против «Кристал Пэлас».