В США призвали лишить РУСАДА статуса

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Руководитель Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал немедленно лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за сорванного дедлайна, передает «Советский спорт».

Тайгарт отметил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно незамедлительно принять меры по отношению к РУСАДА из-за неудачной попытки в срок предоставить доступ в московскую лабораторию.

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В сентябре 2018 года российская организация была восстановлена, одним из условий восстановления стал допуск экспертов WADA до 31 декабря в московскую лабораторию, где хранятся допинг-пробы спортсменов. Однако эксперты не смогли завершить процесс по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год.

«Никто не удивлен, что этот дедлайн проигнорировали. Пришло время для WADA прекратить, чтобы ими игрались русские, и незамедлительно объявить об их несоответствии в связи с еще раз сорванным дедлайном», — приводит слова Тайгерта AP.

Ранее WADA не пошло на встречу РУСАДА.