Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией

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Молодежная сборная России одержала еще одну волевую победу на молодежном чемпионате мира в Канаде, обыграв в последнем туре группового этапа в классическом противостоянии хозяев турнира, сообщает «Советский спорт».

В новогоднюю ночь определялся победитель группы А, которым становился победитель извечного принципиального сражения.

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Канада открыла счет усилиями Коди Гласса уже на третьей минуте игры, однако спустя три минуты Григорий Денисенко с передачи Виталия Кравцова реализовал большинство.

Счет 1:1 держался до середины третьей 20-минутки, когда шикарный сольный проход удался российскому форварду Павлу Шэну, обыгравшему троих соперников и голкипера и забросившего победную шайбу.

Россия набирает 100% очков на групповой стадии, выигрывает подгруппу А и в четвертьфинале молодежного чемпионата мира теперь встретится с занявшей четвертое место в группе В Словакией.

Канада сыграет с проигравшим в последнем матче группы В, где встретятся сборные США и Финляндии.

Молодежный чемпионат мира. Группа А

Россия — Канада — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Гласс (Типпетт), 2:20;

1:1 — Денисенко (Кравцов, Саморуков), 5:21;

2:1 — Шэн (Романов), 51:00.

Ранее сообщалось, что матч МЧМ по хоккею в России может пройти на открытом воздухе.