Малкин выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выразил соболезнования в связи со взрывом в одном из жилых домов в Магнитогорске, передает «Советский спорт».
Хоккеист опубликовал в сториз инстаграма фото горящей свечи, отметив в геолокации родной город.
Реклама
В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. В результате произошедшего погибли четверо, судьба более 60 человек неизвестна.
«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.