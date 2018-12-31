Малкин выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выразил соболезнования в связи со взрывом в одном из жилых домов в Магнитогорске, передает «Советский спорт».

Хоккеист опубликовал в сториз инстаграма фото горящей свечи, отметив в геолокации родной город.

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В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. В результате произошедшего погибли четверо, судьба более 60 человек неизвестна.

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