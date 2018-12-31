«Металлург» выразил соболезнования в связи со взрывом в Магнитогорске

<img src="//img.gazeta.ru/files3/369/12115369/upload-RIAN_5745747.HR-pic905-895x505-34986.jpg">

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске, передает «Советский спорт».

«Магнитогорск скорбит», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице команды в твиттере.

Реклама

В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. В результате произошедшего погибли четверо, судьба более 60 человек неизвестна.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.