«Металлург» выразил соболезнования в связи со взрывом в Магнитогорске
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске, передает «Советский спорт».
«Магнитогорск скорбит», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице команды в твиттере.
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В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. В результате произошедшего погибли четверо, судьба более 60 человек неизвестна.
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