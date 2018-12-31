Мейвезер назвал сумму гонорара за бой с японским кикбоксером
Американский боксер Флойд Мейвезер назвал сумму гонорара за бой с японским кикбоксером Тенсином Насукавой, передает «Советский спорт».
«Что скажете на то, что я заработаю $9 млн за девять минут спарринга в Токио? Вы бы сделали то же самое, если были мной?» — написал Мейвезер в своем инстаграме.
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Бой пройдет 31 декабря по правилам бокса. Поединок продлится три раунда по три минуты.
Ранее Мейвезер поделился мыслями о предстоящем поединке с Нацукавой.