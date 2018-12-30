Экс-тренер сборной России назвал проблемы команды на МЧМ
Бывший главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов прокомментировал выступление команды на молодежном чемпионате мира, передает газета «Известия».
Подопечные Валерия Брагина обыграли датчан (4:0) и чехов (2:1).
«Встреча с Канадой будет настоящим подарком на Новый год для наших болельщиков, если те, конечно, к четырем часам ночи еще не заснут после бурного празднования. И она во многом определит то, насколько наши ребята готовы биться не просто за медали, а за золото. Но не менее важной будет и встреча со Швейцарией, которая уже показала себя крепкой командой.
Чехи полностью провалили игру в неравных составах, даже с учетом того, что свой единственный гол забили в большинстве. Но пропустить две шайбы, имея на одного игрока больше — это за гранью. Честь и хвала нашим ребятам, что сумели воспользоваться этими ошибками. Но проблемы у России остаются — в первую очередь, игра в большинстве. Надеюсь, к следующим матчам они будут устранены», — заявил специалист.
Ранее олимпийский чемпион высказался о выступлении сборной России на МЧМ.