Экс-тренер сборной России назвал проблемы команды на МЧМ

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Бывший главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов прокомментировал выступление команды на молодежном чемпионате мира, передает газета «Известия».

Подопечные Валерия Брагина обыграли датчан (4:0) и чехов (2:1).

«Встреча с Канадой будет настоящим подарком на Новый год для наших болельщиков, если те, конечно, к четырем часам ночи еще не заснут после бурного празднования. И она во многом определит то, насколько наши ребята готовы биться не просто за медали, а за золото. Но не менее важной будет и встреча со Швейцарией, которая уже показала себя крепкой командой.

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Чехи полностью провалили игру в неравных составах, даже с учетом того, что свой единственный гол забили в большинстве. Но пропустить две шайбы, имея на одного игрока больше — это за гранью. Честь и хвала нашим ребятам, что сумели воспользоваться этими ошибками. Но проблемы у России остаются — в первую очередь, игра в большинстве. Надеюсь, к следующим матчам они будут устранены», — заявил специалист.

Ранее олимпийский чемпион высказался о выступлении сборной России на МЧМ.