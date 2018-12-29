Источник: форвард «Спартака» может вернуться в Бразилию

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Нападающий московского «Спартака» Педро Роша стал главной целью бразильского «Атлетико Минейро» на зимнее трансферное окно, информирует «Советский спорт».

Как сообщает Toque Di Letra, клуб провел переговоры с агентами бразильца. При этом «Атлетико» считает приобретение Роши «сложной операцией».

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24-летний Роша появился в «Спартаке» летом 2017 года, подписав контракт до 2021 года. Его трансфер обошелся красно-белым в €12 миллионов. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги бразилец провел на поле всего 63 минуты. Всего на счету футболиста один мяч в 18 играх за клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» имеет предложение от китайского клуба.