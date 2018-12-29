СМИ: полузащитник «Спартака» имеет предложение от китайского клуба

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Китайский клуб «Ханчжоу Гринтаун» намерен приобрести полузащитника московского «Спартака» Ивелина Попова, информирует «Советский спорт».

По данным Sportal.bg, болгарскому хавбеку предложили двухлетний контракт на общую сумму $5,3 миллиона.

«Ханчжоу Гринтаун» выступает во втором дивизионе чемпионата Китая, но намерен вернуться в Суперлигу после трехлетнего отсутствия.

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В нынешнем сезоне Попов отдал две голевых передачи в 20 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Последние три года Попов признавался лучшим игроком Болгарии.

Ранее сообщалось, что двое легионеров московского «Спартака» — финский полузащитник Роман Еременко и болгарский хавбек Ивелин Попов — могут продолжить сезон в «Ростове».