СМИ: полузащитник «Спартака» имеет предложение от китайского клуба
Китайский клуб «Ханчжоу Гринтаун» намерен приобрести полузащитника московского «Спартака» Ивелина Попова, информирует «Советский спорт».
По данным Sportal.bg, болгарскому хавбеку предложили двухлетний контракт на общую сумму $5,3 миллиона.
«Ханчжоу Гринтаун» выступает во втором дивизионе чемпионата Китая, но намерен вернуться в Суперлигу после трехлетнего отсутствия.
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В нынешнем сезоне Попов отдал две голевых передачи в 20 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Последние три года Попов признавался лучшим игроком Болгарии.
Ранее сообщалось, что двое легионеров московского «Спартака» — финский полузащитник Роман Еременко и болгарский хавбек Ивелин Попов — могут продолжить сезон в «Ростове».