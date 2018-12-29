Команда Путина выиграла со счетом 14:10 в матче Ночной лиги

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Команда президента России Владимира Путина победила в матче «Ночной хоккейной лиги» со счетом 14:10, передает «Р-Спорт».

Также за команду Путина сыграли министр обороны России Сергей Шойгу и знаменитые хоккеисты Алексей Катасонов, Вячеслав Фетисов и Павел Буре.

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Отмечается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался выходить на лед, сославшись на занятость.

«Ночная хоккейная лига» — российская любительская спортивная организация, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина, а также ветеранов отечественного хоккея. Руководит организацией семикратный чемпион мира и обладатель двух золотых олимпийских медалей Александр Якушев.

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