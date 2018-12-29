Российский форвард продолжит карьеру в «Вегасе»

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» забрал с драфта отказов российского форварда Валентина Зыкова, информирует «Советский спорт».

Текущий сезон 23-летний нападающий начинал в «Каролине». В 13 матчах за клуб он отдал три голевые передачи, после чего оказался на драфте отказов, откуда его забрал «Эдмонтон». За «нефтяников» Зыков провел пять встреч, но не сумел набрать очков и снова оказался на драфте отказов.

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Уроженец Санкт-Петербурга в 2013 году был задрафтован во втором раунде под общим 37-м номером клубом «Лос-Анджелес Кингз». Всего на счету россиянина четыре гола и семь передач в 30 матчах в НХЛ.

Ранее сообщалось, что на Панарина не давит завершение срока контракта.