Защитник «Барселоны» приобрел футбольный клуб

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Защитник испанской «Барселоны» Жерар Пике приобрел футбольный клуб «Андорра», передает «Советский спорт».

По данным Mundo Deportivo, 29 декабря компания футболиста договорилась о сделке с руководством клуба. Условия покупки не называются.

«Андорра» выступает в пятом дивизионе чемпионата Испании. Клуб был основан в 1942 году. В сезоне-1988/89 команда добралась до пятого места в третьем дивизионе.

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28 декабря сообщалось, что Пике намерен стать президентом «Барселоны», но эта информация оказалась шуткой.

В нынешнем сезоне Пике провел 17 матчей в чемпионате Испании, в которых забил три мяча и одну результативную передачу.

Ранее «Рейнджерс» обыграл «Селтик» в «Дерби старой фирмы».