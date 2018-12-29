Защитник «Барселоны» приобрел футбольный клуб
Защитник испанской «Барселоны» Жерар Пике приобрел футбольный клуб «Андорра», передает «Советский спорт».
По данным Mundo Deportivo, 29 декабря компания футболиста договорилась о сделке с руководством клуба. Условия покупки не называются.
«Андорра» выступает в пятом дивизионе чемпионата Испании. Клуб был основан в 1942 году. В сезоне-1988/89 команда добралась до пятого места в третьем дивизионе.
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28 декабря сообщалось, что Пике намерен стать президентом «Барселоны», но эта информация оказалась шуткой.
В нынешнем сезоне Пике провел 17 матчей в чемпионате Испании, в которых забил три мяча и одну результативную передачу.