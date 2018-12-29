Известный тренер выступил за «взросление» женского катания

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Призер Олимпийских игр 1992 года Александр Жулин считает, что нужно ввести возрастной ценз в женское фигурное катание, передает «Советский спорт».

По его словам, юниорки хорошо исполняют сложные элементы, но лично ему это не нравится.

«Мне это абсолютно несимпатично. Да, сейчас 14-летняя Александра Трусова исполняет три четверных прыжка. Но пройдет два-три года, ее тело начнет меняться, и с чем она будет выигрывать? Удержаться на таком же уровне будет очень сложно. Я считаю, что в женском фигурном катании должны соревноваться девушки старше 17 лет. До этого возраста пусть выступают в юниорках. Мне интересно смотреть именно женское фигурное катание, когда соревнуется не подростковое население, а фигуристки со сформировавшимися женственными частями тела, на которые мужчинам приятно взглянуть. Тогда это будет действительно женское фигурное катание. А так, получается, девочка плоская, как мальчик, исполняет сложнейшие прыжки», — сказал Жулин в интервью tut.by.

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После завершения карьеры фигуриста Жулин перешел на тренерскую работу. Под его руководством Татьяна Навка и Роман Костомаров выиграли золото Олимпиады-2006.

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