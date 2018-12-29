Хачанов занял третье место на турнире в Абу-Даби
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл на тай-бреке австрийца Доминика Тима в матче за третье место на турнире в эмиратском Абу-Даби с призовым фондом $250 тысяч, передает «Советский спорт».
Счет встречи — 6:3, 4:6, 10:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Теннис. Абу-Даби. Матч за третье место
Доминик Тим (Австрия) — Карен Хачанов (Россия) — 3:6, 6:4, 3:10
В финале турнира серб Новак Джокович встретится с южноафриканцем Кевином Андерсеном.
Ранее определилась соперница Шараповой на турнире в Шэньчжэне.