У знаменитого хоккеиста родился третий ребенок

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В семье бывшего форварда московского ЦСКА, канадского «Ванкувера» и сборной России Павел Буре родилась дочь, передает «Советский спорт».

Об этом сообщил официальный сайт «армейского» клуба.

«В жизни одного из самых ярких нападающих в истории отечественного хоккея, воспитанника армейского клуба, члена наблюдательного совета ПХК ЦСКА, легендарной «Русской Ракеты» Павла Буре и его жены Алины произошло радостное событие — у них родилась дочь! Весь коллектив хоккейного клуба ЦСКА поздравляет счастливых родителей и желает им приятных хлопот, радости и терпения, а также здоровья матери и новорожденной!» — говорится в заявлении ЦСКА.

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Это третий ребенок в семье Павла и Алины. В 2013 году у них родился сын, а в 2015 — дочь.

Ранее сообщалось, что согласованы детали передачи данных московской лаборатории WADA.