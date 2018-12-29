В «Локомотиве» назвали имя нового гендиректора
Василий Кикнадзе назначен новым генеральным директором футбольного клуба «Локомотив», сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.
«Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору - Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров (клуба). Желаем Василию Александровичу успехов и громких свершений на новом посту!» — приводит слова Мещерякова пресс-служба «железнодорожников».
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Илья Геркус, который занимал этот пост до этого, отправлен в отставку 28 декабря.
Ранее сообщалось, чтов «Локомотиве» шокированы уходом Геркуса из клуб.