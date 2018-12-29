Экс-спортивный директор «Локомотива» может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Немецкий специалист Эрик Штоффельсхаус, известный по работе в московском «Локомотиве», может занять должность спортивного директора «Манчестер Юнайтед», сообщает «Советский спорт».
По информации Goal, Штоффельсхаус уже встретился с представителями английского клуба и провел первые переговоры, которые, как утверждает источник, прошли положительно. О назначении 48-летнего специалиста может быть объявлено в ближайшее время.
В услугах немца также заинтересованы английские клубы «Хаддерсфилд Таун» и «Вест Хэм Юнайтед» и немецкий «Ганновер-96».
Ранее сообщалось, что Штоффельсхаус покинул пост спортивного директора московского «Локомотива». На этом посту немецкий специалист работал с 22 января 2017 года. За этот период красно-зеленые выиграли Кубок России и стали чемпионами страны.