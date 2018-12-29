ЦСКА уступил «Панатинаикосу» в матче Евролиги

<img src="//img.gazeta.ru/files3/510/11468510/RIAN_3238561.HR.ru-pic905-895x505-93116.jpg">

ЦСКА проиграл в гостях «Панатинаикосу» в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы выигрывали после первой четверти со счетом 26:19. После второй десятминутки греческая команда вела в счете — 55:44.

После большого перерыва команда из Афин контролировала происходящее на паркете и пресекала попытки «армейцев» отыграться. В конечном итоге «Панатинаикос» оформил победу — 96:84.

Реклама

Лучшим в составе победителей стал Ник Калатес, оформивший дабл-дабл из 14 очков и 10 передач. У ЦСКА дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов оформил Уилл Клайберн. Этот матч для «Панатинаикоса» был первым под руководством Рика Питино.

Евролига. 15-й тур

«Панатинаикос» (Афина, Греция) — ЦСКА (Москва, Россия) — 94:84 (19:26, 36:18, 17:18)

Ранее «Химки» на своей площадке проиграли «Басконии» в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась победой гостей со счетом 85:77 (27:19, 16:17, 14:22, 28:19).