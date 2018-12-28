ЦСКА обыграл «Ак Барс» благодаря дублю Капризова
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА на своем льду обыграл казанский «Ак Барс» — 4:2, передает «Советский спорт».
Дубль на счету форвард «армейцев» Кирилла Капризова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
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1:0 — Шалунов — 2:55
2:0 — Капризов (Григоренко) — 10:49
3:0 — Капризов (Вей) — 28:08
3:1 — Основин (Зарипов, Лямкин) — 29:26
3:2 — Секач (Азеведо) — 47:41 (5×4)
4:2 — Григоренко — 59:21 (пустые ворота)
ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» — третий на «Востоке».
Ранее ярославский «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче КХЛ.