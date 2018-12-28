СМИ: ЦСКА интересуется бразильским форвардом
Бельгийский агент Сантуш Верхулст сообщил, что бразильский нападающий «Брюгге» Вэсли Мораес может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге, передает Sport24.
По данным источника, 22-летним футболистом интересуется московский ЦСКА.
Трансферная стоимость бразильца оценивается в €14 миллионов, хотя ранее генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев заявлял, что его клуб не готов тратить на легионеров больше €15 миллионов. Нынешний контракт Мораеса с «Брюгге» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Бельгии 19 матчей, в которых забил семь мячей и сделал пять голевых передач. В сезоне-2015/16 Мораес играл в словацком «Тренчине».
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