Ласицкене может уехать тренироваться за рубеж

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Двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене прокомментировала возможное неполучение в срок комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) данных Московской антидопинговой лаборатории.

Спортсменка не понимает, как страна могла попасть в такую ситуацию. Также Ласицкене заявили, что, возможно, уедет из России. Она сделает это в том случае, если после лишения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на территории страны прекратят допинг-контроль.

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«Если возникнет ситуация, когда допинг-контроль на территории России будет невозможен, то мы начнем искать страну, в которую будет дозволен въезд допинг-офицерам, так как российские легкоатлеты последние три года обязаны непрерывно быть под контролем антидопинговых служб,. И в этой стране я буду жить на сборах до тех пор, пока все не нормализуется. Пропуск сезона и нахождение дома приведет к тому, что в дальнейшем я вообще не смогу выступать на международной арене до полного восстановления ВФЛА [Всероссийской федерации легкой атлетики]. Ни о какой возможной смене гражданства и речи быть не может; подчеркну, пока не будет официальных документов о прекращении допинг-контроля в России, я никаких действий предпринимать не буду», — сказала Ласицкене.

При этом спортсменка выразила надежду, что в итоге все сложится хорошо.

«Не скрою, я серьезно встревожена тем, как складывается ситуация сейчас, и задумываюсь, что делать в случае неблагоприятного исхода. Но надеюсь, что все разрешится хорошо», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Напомним, что 20 сентября исполком WADA принял решение в полном объеме восстановить РУСАДА в правах. Одним из условий стало четкое соблюдение сроков (до 31 декабря 2018 года) предоставления материалов Московской лаборатории, собранных с 2011 по 2015 год. Теперь до 30 июня 2019 года российской стороне необходимо передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Если одно из условий WADA не будет выполнено, РУСАДА сразу лишат статуса соответствия, а отечественных спортсменов могут лишить права выступать за рубежом, а сама Россия не сможет организовывать у себя международные старты.

При это в случае новых санкций в адрес РУСАДА на территории России запретят проводить допинг-контроль.

Ранее глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал ситуацию с доступом экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в московскую лабораторию.