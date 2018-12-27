Российский боксер посоветовал Владимиру Кличко не возвращаться на ринг

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Обладатель пояса по версии WBA Asia россиянин Ростислав Плечко поделился мнением о возможном возвращении украинца Владимира Кличко в спорт, передает «Советский спорт».

По словам Плечко, 42-летний олимпийский чемпион не должен возвращаться на ринг, поскольку ему больше нечего доказывать.

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«Владимир Кличко не должен возвращаться на профессиональный ринг, потому что он всем все доказал. Хотя его последний бой и обернулся поражением, но получился, в любом случае, ярким и красивым. Даже Энтони Джошуа признал, что это был самый тяжелый бой в его карьере, хотя британец вообще не испытывает проблем со своими соперниками, и это был единственный раз, когда он побывал на настиле ринга, упав в нокдуан в пятом раунде. Украинский чемпион вполне мог завершить этот бой досрочно. Но не получилось», — приводит слова россиянина его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Кличко может провести бой-реванш с Джошуа.