Роналду повторил необычное достижение в карьере

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в матче Серии А против «Аталанты» (2:2), сообщает «Советский спорт».

Португальский форвард вышел в игре на замену, а его гол принес команде ничью.

Таким образом, Роналду впервые с 2013 года забил гол в матче чемпионата после выхода на замену. До этого форвард забивал с выхода на замену 6 апреля 2013 года. Тогда он отличился за мадридский «Реал» во встрече чемпионата Испании с «Леванте» (5:1).

Ранее сообщалось, что тренер «Зари» согласен взять в команду гея с уровнем игры Роналду.