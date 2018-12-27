«Детройт» нанес поражение «Вашингтону» в матче НБА
«Детройт Пистонс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 106:95.
Для «Уизардз» этот проигрыш является вторым кряду. «Пистонс», напротив, выиграл впервые после двух поражений.
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Ранее сообщалось, что нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит матч с «Сакраменто» из-за травмы паха.
НБА. Регулярный чемпионат
«Детройт Пистонс» (Мичиган) — «Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — 106:95 (27:28, 27:27, 31:17, 21:23)