Черышев оценил шансы «Краснодара» на победу в РПЛ

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Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев поделился мнением о Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

Хавбек предположил, какой клуб может выиграть в соревновании.

«Хватает времени следить за тем, что происходит в чемпионате России. Иногда смотрю матчи. Если судить по тому, что я смотрел, думаю «Краснодар» сейчас очень стабильная команда. «Зенит» немножко провалил последние игры, ЦСКА обыграли «Реал»... Посмотрим. Думаю, после перерыва будет интересно. Думаю, что у «Краснодара» есть шансы», — отметил Черышев в интервью «4D: Четкий Футбол».

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Петербургский «Зенит» на данный момент занимает первую строчку турнирной таблицы Чемпионата России с 34 очками, «Краснодар» — вторую (33 очка). Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА, в активе которого 30 очков.

Ранее нападающий сине-бело-голубых и капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал лимит на легионеров в РПЛ.