Боксера Бронера арестовали во Флориде за неявку в суд

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Бывший обладатель титулов в четырех дивизионах Эдриен Бронер был арестован правоохранительными органами, сообщает «Советский спорт».

По информации TMZ, задержание произошло во Флориде 23 декабря. Причиной ареста стало то, что боксер не являлся в суд на несколько заседаний подряд.

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В декабре 2017 года Бронера обвинили в вождении автомобиля без водительских прав, превышении скорости и отсутствии страховки.

До этого он уже прогуливал разбирательства, из-за чего так же был задержан в июле 2018 года.

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