Леброн Джеймс пропустит матч с «Сакраменто» из-за травмы паха

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Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс избежал серьезного повреждения,сообщает «Советский спорт».

По информации АР, травма паха, которую получил форвард в третьей четверти матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Голден Стэйт Уорриорз», незначительна.

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Баскетболист был вынужден покинуть площадку. Позже у него было выявлено растяжение паховых мышц.

Джеймс вернется к игре в ближайшие дни, однако, отмечается, что в матче против «Сакраменто Кингз» в ночь на 27 декабря он не выступит точно.

Примечательно, что форвард «Лейкерс» не пропускал встречи с апреля 2017 года. В его активе серия из 156 матчей, сыгранных подряд.

Ранее Адетокунбо и Джордж стали лучшими игроками недели НБА.