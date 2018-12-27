Тренер «Челси»: Азар может играть на любой позиции

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Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал матч с «Уотфордом» в рамках 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Советский спорт».

Нападающий «синих» Эден Азар отметился дублем в игре.

«Сегодня мы могли победить с другим счетом, поскольку за последние 20-25 минут упустили сразу несколько возможностей. В конце матча мы проявили себя отлично, особенно в плане психологии. Азар действительно может играть на любой позиции. Сегодня он забил дважды и мог завершить матч с двумя-тремя голевыми пасами. Он прекрасно взаимодействует с партнерами. Нам нужно держаться как можно ближе к первой четверке. Задача на этот сезон — выйти в Лигу чемпионов и не сильно отстать от лидеров», — цитирует Сарри ВВС.

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Встреча завершилась со счетом 2:1.

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался относительно матча против «Хаддерсфилда» в рамках 19-го тура АПЛ.