Тренер «Челси»: Азар может играть на любой позиции
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал матч с «Уотфордом» в рамках 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Советский спорт».
Нападающий «синих» Эден Азар отметился дублем в игре.
«Сегодня мы могли победить с другим счетом, поскольку за последние 20-25 минут упустили сразу несколько возможностей. В конце матча мы проявили себя отлично, особенно в плане психологии. Азар действительно может играть на любой позиции. Сегодня он забил дважды и мог завершить матч с двумя-тремя голевыми пасами. Он прекрасно взаимодействует с партнерами. Нам нужно держаться как можно ближе к первой четверке. Задача на этот сезон — выйти в Лигу чемпионов и не сильно отстать от лидеров», — цитирует Сарри ВВС.
Встреча завершилась со счетом 2:1.
Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался относительно матча против «Хаддерсфилда» в рамках 19-го тура АПЛ.