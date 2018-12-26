Гол Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Ньюкасл»
«Ливерпуль» одержал крупную победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает «Советский спорт».
Матч состоялся на стадионе «Энфилд» и завершился со счетом 4:0 в пользу «красных».
Победу подопечным Юргена Клоппа принесли голы Деяна Ловрена, Мохамеда Салаха, Шердана Шакири и Фабиньо.
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Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» проиграл «Лестеру».
Футбол. Чемпионат Англии. 19-й тур
«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн) — 4:0
Голы: 1:0 — Ловрен, 11; 2:0 — Салах, 47 (пенальти); 3:0 — Шакири, 79; 4:0 — Фабиньо, 85