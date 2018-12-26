Гол Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в Серии А
Туринский «Ювентус» поделил очки с «Аталантой» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая на домашнем стадионе команды из Бергамо, завершилась со счетом 2:2.
«Аталанте» удалось прервать восьмиматчевую победную серию «старой синьоры» в национальном чемпионате. Прошлогодний чемпион Италии всего во второй раз в этом сезоне потерял очки в Серии А.
На данный момент туринский клуб занимает первое место в таблице, набрав 50 очков. Подопечные Джан Пьеро Гасперини идут на восьмом месте, имея в активе 25 очков.
Ранее сообщалось, что лидер «Ювентуса» может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Футбол. Чемпионат Италии. 18-й тур
«Аталанта» (Бергамо) — «Ювентус» (Турин) — 2:2
Голы: 0:1 — Джимсит, 2 (автогол); 1:1 — Сапата, 24; 2:1 — Сапата, 56; 2:2 — Роналду, 78