Болгарский певец рассказал об отношениях с российской фигуристкой
Участник музыкального конкурса «Евровидение» болгарский певец Кристиан Костов пошутил, что пытался добиться расположения российской фигуристки Евгении Медведевой.
По словам Костова, они с Медведевой просто друзья.
«Что нас связывает? Теперь я стал переживать за Женю больше, чем за самого себя. Честно! Когда она переехала в Канаду, это был трудный период — в том числе и для ее друзей. Любовь? Нет, мы просто друзья. Хотел ли подарить ей цветы? Думаете, я не ухаживал за Женей? Я шучу. Хотя это все не шутки, конечно…», — сказал певец в эфире Love Radio.
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19-летняя Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года и двукратная чемпионка мира.