«Милан» намерен продлить контракт с сыном легендарного футболиста
Итальянский «Милан» намерен заключить новый контракт с 17-летним нападающим Даниэлем Мальдини, сообщает Calciomercato.
Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.
Даниэль — сын легендарного защитника «россонери» Паоло Мальдини, проведшего за клуб 902 матча, а также внук Чезаре Мальдини — экс-защитника «Милана» и бывшего тренера сборной Италии. Форвард выступает за молодежную команду красно-черных. На его счету три мяча в 10 матчах молодежного чемпионата Италии и один гол в молодежном Кубке страны. Также сообщается об интересе к футболисту со стороны других клубов.
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Отметим, что у Мальдини-младшего также есть гражданство Венесуэлы — его мать родилась в этой южноамериканской стране.