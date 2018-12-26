Известный российский тренер лишен водительских прав на полтора года

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Главный тренер футбольного клуба красноярского «Енисей» Дмитрий Аленичев лишен права управления автомобилем на год и шесть месяцев по решению мирового суда, передает ТАСС.

Специалист был задержан 17 ноября в Красноярске. По мнению сотрудников ГИБДД, у него были признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования Аленичев отказался.

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Суд постановил признать Аленичева Дмитрия Анатольевича виновным и назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления автомобилем сроком на один год и шесть месяцев», — заявил судья Алексей Черданцев.

На заседание суда Аленичев не явился. Будучи главным тренером тульского «Арсенала», специалист устроил ДТП в Туле.

Ранее сообщалось, что в честь российского борца хотят назвать аэропорт.