Известный российский тренер лишен водительских прав на полтора года
Главный тренер футбольного клуба красноярского «Енисей» Дмитрий Аленичев лишен права управления автомобилем на год и шесть месяцев по решению мирового суда, передает ТАСС.
Специалист был задержан 17 ноября в Красноярске. По мнению сотрудников ГИБДД, у него были признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования Аленичев отказался.
Суд постановил признать Аленичева Дмитрия Анатольевича виновным и назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления автомобилем сроком на один год и шесть месяцев», — заявил судья Алексей Черданцев.
На заседание суда Аленичев не явился. Будучи главным тренером тульского «Арсенала», специалист устроил ДТП в Туле.
Ранее сообщалось, что в честь российского борца хотят назвать аэропорт.