Япония запретила дроны рядом с объектами Олимпиады-2020

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Японское правительство запретило полеты беспилотных аппаратов рядом с объектами летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает «Советский спорт».

Также дронам будет запрещено летать вблизи крупных аэропортов. Аналогичное правило принято на время чемпионата мира по регби 2019 года, который также пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября.

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Напомним, что в декабре 2018 года в лондонском аэропорту Гатвик было задержано около тысячи рейсов из-за полетов дрона рядом со взлетно-посадочной полосой. Почти 140 000 пассажиров не смогли вовремя покинуть британскую столицу. 21 декабря полиция задержала двух подозреваемых, но отпустила их из-за отсутствия доказательств.

Ранее сообщалось, что в честь российского борца хотят назвать аэропорт.