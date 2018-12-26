В честь российского борца хотят назвать аэропорт

<img src="">

Аэропорту Владикавказа могут присвоить имя двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Сослана Андиева, сообщает «Кавказ.Реалии».

С этой инициативой выступили в парламенте Северной Осетии, в котором Андиев работал до своей смерти 22 ноября. Также предлагается назвать в честь спортсмена городской олимпийский парк. Спикер парламента Алексей

Реклама

Андиев — первый уроженец Осетии, выигравший Олимпийские игры. Он завоевал золото Игр в 1976 и 1980 году. Андиев — четырехкратный чемпион мира, и трехкратный чемпион Европы, члены Зала славы Объединенного мира борьбы (FILA). После завершения спортивной карьеры занимал различные посты, в том числе в Олимпийском комитете России.

Ранее Черчесов назвал самое ценное качество в футболистах.