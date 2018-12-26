Леброн Джеймс получил травму паха в матче «Лейкерс» — «Уорриорз»

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) над «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 127:101 в пользу гостей. Форвард «Уорриорз» Андре Игуодала стал самым результативным игроком, набрав 23 очка.

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Дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов оформил форвард Леброн Джеймс. Однако уже в третьей четверти игры знаменитый баскетболист «Лейкерс» получил травму паха и был вынужден покинуть площадку. Позже у него было выявлено растяжение паховых мышц.

Ранее Адетокунбо и Джордж стали лучшими игроками недели НБА.

НБА. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Калифорния) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Калифорния) — 101:127 (25:32, 25:33, 32:26, 19:36)