Дабл-дабл Ирвинга помог «Бостону» одолеть «Филадельфию»
«Бостон Селтикс» в овертайме одержал победу над «Филадельфия Севенти Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 121:114. Самым результативным игроком стал защитник Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 40 очков и десяти подборов.
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Эта встреча стала второй победой «Селтикс» подряд.
Ранее бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт прокомментировал свои отношения с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.
НБА. Регулярный чемпионат
«Бостон Селтикс» (Массачусетс) — «Филадельфия Севенти Сиксерс» (Пенсильвания) — 121:114 ОТ (32:25, 25:26, 29:38, 22:19, 13:6)