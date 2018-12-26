Теннисист Надаль не считает участие в ОИ-2020 своей главной целью

<img src="//img.gazeta.ru/files3/403/11793403/RTX68FAS-pic905-895x505-15686.jpg">

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль подчеркнул, что для выступление на Олимпиаде в Токио в 2020 году не является для него главной целью, передает «Советский спорт».

Испанец отметил, что уже выполнил эту задачу.

«Я не считаю Олимпийские игры-2020 своей целью или приоритетной задачей. Мне посчастливилось участвовать в двух Олимпиадах, и я завоевал медали в Пекине и Рио-де-Жанейро. Эти цели выполнены, хотя я хотел бы сыграть в Токио. Я буду продолжать играть, пока получаю удовольствие от тенниса», — рассказал теннисист.

Реклама

Также спортсмен пожелал, чтобы в 2019 году у него было поменьше травм.

«Прошу здоровья на 2019 год. Это сделает меня счастливым. Люди привыкли видеть, что я много играю. Я провел 9 турниров в прошлом году. Если я играю меньше, это нечто из ряда вон выходящее. Подготовка к новому сезону идет хорошо, организм легко переносит нагрузки», — приводит слова Надаля AS.

Напомним, что испанец является победителем Олимпиады-2008 в Пекине в одиночном разряде и Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в паре.

Ранее немецкая теннисистка Анжелик Кербер поздравила фанатов с католическим Рождеством.